Mercato Udinese – Ufficiale: Kabasele è un nuovo calciatore bianconero

Il team bianconero si è ufficialmente assicurato il sostituto del difensore centrale Rodrigo Becao (che ha firmato con il Fenerbache in quel di Istanbul). Il calciatore prescelto è Christian Kabasele che arriva direttamente dal Watford, altra società di proprietà della famiglia Pozzo. Non perdiamo altro tempo ed andiamo a vedere tutti i dettagli di questo trattativa più che lampo. Il nuovo centrale della squadra bianconera ha firmato un contratto per le prossime due stagioni, perciò fino al 30 giungo del 2025. Nel corso di questa annata è stato un perno saldo del Watford, visto che ha disputato ben venticinque partite e tutte da titolare. Non è riuscito, però, ad aiutare le Foxes nel raggiungimento dei loro obiettivi, cioè la promozione finale nella prima categoria del calcio inglese. Adesso la nuova avventura in quel di Udine per mettersi in evidenza. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sul match con il Lipsia <<<