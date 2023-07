Udinese – Dall’addio di Becao alla ricerca del nuovo centrale / La giornata

I bianconeri continuano a lavorare incessantemente sul mercato. Solo in queste ultime ore è arrivata la cessione del difensore centrale Rodrigo Becao che ha firmato un biennale con il Fenerbache. Una notizia che fa scalpore, ma nemmeno troppo visto che il difensore stesso aveva affermato di lover provare una nuova avventura a prescindere dalla scadenza del suo contratto con la società bianconera. La chiamata è arrivata e infatti Rodrigo l'ha colta al volo. Vanno fatti i meriti anche ai turchi che sono riusciti a superare la concorrenza delle avversarie grazie ad una grande offerta al calciatore da quasi due milioni netti a stagione, 1,8 per la precisione. Adesso non possiamo fare altro che andare a vedere i suoi possibili sostituti.

Il primo calciatore ad essere stato messo sotto osservazione era Ethan Ampadu . Il talento gallese, però, ha affermato di voler intraprendere un nuovo percorso in queste ore con il Leeds. Il contratto è stato firmato e di conseguenza anche l'occasione per i bianconeri di cercare un nuovo assalto con il Chelsea. Saltata questa trattativa non possiamo fare altro che tornare a parlare di un altro calciatore arriva dalla Russia ed è un vero e proprio colosso sotto tutti i punti di vista.

Il nuovo difensore

L'ultimo nome sulla lista è quello di Saba Sazonov. Il calciatore in forza alla Dinamo Kiev ha grande voglia di fare la differenza. Soprattutto parliamo di un centrale che si vuole mettere in mostra con il club del Friuli Venezia Giulia o meglio in uno dei campionati top di tutta Europa. Ad oggi non c'è ancora nessuna novità, ma sicuramente l'Udinese proverà in tutti i modi a chiudere per questo talento che farebbe davvero comodo al coach ex Ascoli Andrea Sottil. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime dal mercato. Il nuovo team di Pereyra <<<