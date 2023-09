Udinese – Ufficiale: Kristensen è bianconero / Tutti i dettagli

Il difensore centrale danese diventa a tutti gli effetti un nuovo calciatore bianconero. Arriva dall'Aarhus ed ha firmato un contratto che lo legherà alla società del Friuli Venezia Giulia per le prossime cinque stagione, fino al giugno del 2028. Un vero e proprio rinforzo che darà la liberà a mister Sottil di avere una scelta in più al centro della difesa. Parliamo di un calciatore che sa usare in maniera ottimale il piede destro ed era stato etichettato come il sostituto di Bisseck. Ricordiamo che questo affare costerà alla dirigenza capitanata dalla famiglia Pozzo una cifra molto vicina ai tre milioni e mezzo di euro. Oltre che vari bonus. Il gigante danese è pronto per dire la sua alla Dacia Arena di Udine ed i tifosi non vedono l'ora di vederlo definitivamente all'opera. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime sul mercato in uscita. Pafundi parte o no? Ecco la sua decisione <<<