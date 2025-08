Colpo Udinese! Ufficiale l’approdo di Jakub Piotrowski

L'Udinese ha ufficializzato un colpo importante in vista della prossima stagione di campionato, ecco tutti i dettagli sul nuovo profilo

3 agosto 2025

L'Udinese ha chiuso l'ennesimo colpo fondamentale in vista della prossima stagione. Dopo l'estremo difensore per il futuro ed un difensore centrale che sta già dimostrando di poter stare in Serie A, è arrivato il momento di un nuovo mediano di assoluto spessore. Il profilo perfetto per la squadra è arrivato in città e stiamo parlando di Jakub Piotrowski. Passiamo al comunicato ufficiale che annuncia il nuovo calciatore, per lui contratto fino al 2029.

Comunicato ufficiale — "È un mix di qualità, prestanza fisica e senso del gol il volto nuovo del centrocampo bianconero: Jakub Piotrowski è un nuovo giocatore dell’Udinese.

Il polacco, classe 1997, arriva a titolo definitivo dai bulgari del Ludogorets Razgrad ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029.

Profilo internazionale, dotato di ottima esperienza nel calcio e nelle coppe europee, va a rinforzare la mediana a disposizione di mister Kosta Runjaic che lo ha già allenato, in giovane età, al Pogon Stettino nella stagione 2017/2018.

Piotrowski nasce a Torun il 4 ottobre 1997. Cresce nel Pogon con cui, nell’annata 2015/16, debutta in prima squadra. Giocando 4 partite in Ekstraklasa, la massima lega polacca.

Nella stagione successiva, a gennaio, lascia momentaneamente il Pogon per trasferirsi in prestito allo Stomil, fa ritorno a Stettino nell’annata 17/18 in cui compie il salto di qualità segnando 3 gol in 29 partite di campionato.

Lo nota il Genk che lo porta in Belgio dove milita per le successive due stagioni fino al 2020 raccogliendo anche 6 presenze in Europa League e vincendo anche campionato e supercoppa belga.

Nell’estate 2020 si trasferisce in Germania al Fortuna Dusseldorf dove rimane due anni totalizzando 46 presenze con un gol tra 2 Bundesliga e Coppa di Germania.

La stagione 2022/23 lo vede spostarsi in Bulgaria al Ludogorets. Immediatamente diventa un punto fermo della squadra e gioca 8 partite in Europa League, 2 nei preliminari di Champions League ed una in Conference League. In campionato segna 3 reti in 30 partite aggiungendo anche 6 gare disputate in coppa nazionale.

Nell’annata 23/24 Piotrowski esplode letteralmente: sono ben 11 i gol realizzati, numero elevatissimo per un centrocampista, in 31 partite di campionato. Raccoglie anche 8 presenze e 4 gol con ottime prestazioni in Conference League. Oltre a 4 partite nel preliminare di Europa League e tre in quello di Champions League.

Doti realizzative che vengono confermate anche nella passata stagione. In cui è andato a segno ben 6 volte in in 25 partite di campionato bulgaro, aggiungendo anche 8 presenze in Europa League e 6 nei preliminari di Champions.

In totale, in tre anni al Ludogorets, ha totalizzato 26 gol e 21 assist in 142 partite giocate, vincendo da protagonista 3 campionati bulgari, 2 coppe di Bulgaria e 3 supercoppe bulgare.

È costantemente nel giro della nazionale polacca con cui ha debuttato nel 2023 e, finora, ha raccolto 12 presenze segnando 2 reti.

Ha giocato anche gli Europei 2024 scendendo in campo nelle partite contro Olanda ed Austria (da titolare).

Conta anche 2 presenze nella nazionale under 18, 6 nell’under 19, 8 nell’under 20 e 11 nell’under 21 del suo paese.

Ora per lui è il momento di tuffarsi nella nuova esperienza in bianconero dove reincontrerà mister Runjaic".

