Abdoulaye Camara ha rinnovato e resterà un perno dell'Udinese per altre tre stagioni. Prolungamento fino al 2029 per il classe 2008 che nel corso di queste ultime giornate ha trovato il giusto spazio per mettere a referto il suo esordio nella massima serie del calcio italiano. Contro la Cremonese per lui c'è stato spazio sul campo da gioco per ben 11 minuti. Nel corso di quest'annata per lui spazio principalmente con la Primavera dove ha messo a referto ben dieci presenze e soprattutto refertato anche un assist. Mediano che ha dimostrato di potersi prendere sempre più spazio e che probabilmente è pronto per crescere sotto l'ala di un pari ruolo esperto come Jesper Karlstrom.

Il comunicato della società

Udinese

"Un grande talento del panorama calcistico europeo rinnova il suo contratto con l'Udinese: Abdoulaye Camara sarà bianconero fino al 30 giugno 2029. Camara in questa stagione ha raccolto un bagaglio di esperienza importante al suo primo anno in una prima squadra, culminato con l’esordio in Serie A nell’ultima gara casalinga dell’Udinese.

In bocca al lupo, Abdoulaye!". Queste le parole e le dichiarazioni emanate dalla società nel corso delle ultime ore, ennesimo segnale di quanto questo club sappia lavorare guardando al futuro e con grande voglia di assicurarsi e non perdere alcuni dei suoi talenti migliori. Passiamo al punto sui calciatori che hanno prolungato e uno sguardo profondo sul futuro.

Uno sguardo sul futuro

Dopo Jesper Karlstrom, Christian Kabasele e Hassane Kamara è arrivato il momento di prolungare anche dei talenti che potranno dire la loro nell'immediato futuro. Il primo segnale era arrivato da Vinciati ed ora il secondo colpo importante che fa capire quantonon perda quello che sia il suo mantra. Adesso non possiamo fare altro che aspettare delle altre novità se dovessero arrivare nel corso delle prossime ore e soprattutto quali altri calciatori potrebbero ricevere il prolungamento.