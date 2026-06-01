Juan Arizala è stato uno dei migliori protagonisti nel corso delle ultime partite di questa stagione. Positivi i segnali che sono arrivati dal colombiano classe 2005, soprattutto in ottica futura. L'Udinese sa di aver fatto un affare e di essersi assicurata un calciatore che può mettere in seria difficoltà tutti gli esterni del nostro campionato quando arriverà alla giusta maturazione. Non dimentichiamo che questo acquisto è arrivato a discapito di società di altissimo livello come i rossoneri di Milano. Adesso non possiamo fare altro che passare alle sue dichiarazioni ed al punto che ha fatto al termine di questa annata con i bianconeri di Udine. Ecco qual è il futuro di Arizala all'Udinese, proprio secondo le dichiarazioni del calciatore.

Il futuro di Arizala in bianconero

Juan Arizala e Fabio Miretti

I numeri parlano chiaro e nelle ultime due sfide è stato tra i migliori sul campo da gioco. Proprio in queste ore sono uscite le dichiarazioni che hanno fatto il punto della situazione, attraverso i suoi canali social. Ecco le parole: "La metà della stagione per me finisce, di cui mi sento molto orgoglioso e privilegiato, di vivere il sogno di un bambino, imparando ogni giorno. Ringrazio a Dio per ogni momento vissuto, il meglio arriva".

Una stagione da protagonista

L'obiettivo del club pare chiaro e viste le ultime partite ci si aspetta una stagione dasa di avere in squadra un potenziale craque e di conseguenza si lavorerà al meglio per poterlo vedere rendere in questa nuova versione e con la casacca bianconera sulle spalle. La sua zona di utilizzo è la fascia sinistra, ma con il passare dei match ha fatto capire di. Vedremo quale sarà la zona di competenza nella stagione che verrà.