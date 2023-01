Udinese – Ufficiale: Florian Thauvin è un nuovo giocatore bianconero

Adesso è ufficiale , Florian Thauvin ha firmato il suo nuovo contratto che lo lega all'Udinese. Un vero e proprio botto di mercato quello fatto registrare dalla società friulana in queste ultime ore che ci accompagnano al gong della sessione invernale. L'arrivo del francese sistema diversi problemi in attacco visto che la squadra del Friuli Venezia Giulia dovrà fare a meno di Gerard Deulofeu fino alla fine di questa incredibile stagione. Il settimo posto in classifica vuole essere difeso con le unghie e con i denti, proprio il possibile approdo europeo è uno dei motivo per cui si è cercato un colpo di questo spessore sul mercato. Andiamo a vedere tutti i dettagli di una delle trattative più importanti di questo mercato invernale.

Si parla di un vero e proprio affare lampo, dal momento in cui si è scoperto il problema di Gerard Deulofeu la dirigenza si è messa subito all'opera. In meno di una settimana non solo è stato trovato il sostituto, ma anche ufficializzato e da domani sarà a lavoro con i suoi compagni. Non c'è assolutamente tempo da perdere e bisogna continuare a lavorare in maniera molto intensa per poter sognare un piazzamento in Conference League. Nel frattempo ecco come è stato accolto Thauvin in quel di Udine. Non perdere la presentazione fatta dalla società.