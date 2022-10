Calciomercato, l’Udinese valuta 2 giocatori in scadenza di contratto

Quelle che vi stiamo per dare non sono tanto due notizie quanto due suggestioni di mercato che meritano di non passare inosservate. Non si tratta di due nomi a caso ma bensì di due giocatori che, a modo loro, potrebbero essere davvero utili per lo scacchiere dell'Udinese.

Juan Cuadrado è a tutti gli effetti un giocatore della Vecchia Signora con la quale, però, ha un contratto in scadenza a fine stagione. Non si vede neanche l'ombra del rinnovo e, qualora il colombiano non lasciasse Torino a gennaio, ecco che a giugno entrerebbe a far parte della lunga lista degli svincolati. Ha 34 anni e pare che percepisca un ingaggio pari a 5 milioni di euro. Vista l'età, però, anche lui sa bene che difficilmente il suo prossimo salario potrebbe toccare queste cifre. Continua ad essere accostato alla Viola di Italiano e Commisso. Ma, per ora, non ci risulta che ci sia nulla di concreto. L'Udinese lo tiene sotto monitoraggio. Dopo le partenze di Molina e Soppy la fascia destra è rimasta un po' sguarnita. Ma non finisce qui. C'è un altro calciatore nella stessa situazione di Cuadrado. Ecco cosa sappiamo <<<