Calciomercato Udinese – Vicino all’addio? / Giocatore in partenza

1 di 2

Il punto

Ilija Nestorovski

La squadra bianconera sta attraversando un grandissimo periodo di forma. Nessun giocatore, per il momento, risulta scontento di giocare per l'Udinese (a parte Jens Stryger Larsen), ma la società deve pur autofinanziarsi per poter operare in ruoli in cui servono nuovi innesti.

Al momento, soprattutto in attacco, ci sono sei giocatori per soli due posti. Stiamo parlando di una situazione ingarbugliata, proprio perché troviamo troppe persone per troppi pochi posti, motivo per cui la società potrebbe decidere di mettere qualcuno in vendita. In questo modo si potrebbe pagare qualche colpo futuro.

Come ben sappiamo, da diversi giorni è all'opera il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino. Si sta muovendo sia per piazzare gli esuberi che per poter portare a casa qualche affare di mercato. Non a caso, nelle ultime ore, un giocatore sembra essersi avvicinato ad una squadra della categoria cadetta. Ecco di quale team stiamo parlando. Le ultime <<<