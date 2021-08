Calciomercato Udinese – La dirigenza è convinta: vicino il rinforzo in difesa

Archiviato il successo di Coppa Italia contro l'Ascoli, l'Udinese ha in mente solo la partita di domenica. Alle ore 18:30, alla Dacia Arena, i friulani ospiteranno la Vecchia Signora, reduce da un campionato al di sotto delle aspettative. Agnelli ha deciso di ripartire da Max Allegri, il quale vuole iniziare la sua seconda avventura a Torino con una vittoria. Dal canto loro, i ragazzi di Gotti faranno il possibile per rovinare il ritorno in panchina del tecnico toscano. In attesa di questo importante match, la società guidata da Gino Pozzo deve ancora trovare il sostituto di Bonifazi. L'ultima idea di Marino è un giocatore venezuelano. Scopriamo di chi si tratta <<<