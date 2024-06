Mercato Udinese – La Viola fa sul serio per Lucca: ecco la prima offerta

La Viola inizia a valutare l'ennesima rivoluzione offensiva ed in questo istante Lorenzo Lucca è tra i favoritissimi. Ecco la prima offerta

Il futuro dell'attacco dell'Udinese si basa anche sulle possibili cessioni. Un reparto che al momento è totalmente completo ed anche saturo potrebbe avere una mancanza nel corso delle prossime settimane. Non si tratta di una semplice assenza, ma di un calciatore che quest'anno si è rivelato il miglior marcatore oltre che una grande sorpresa.

Lorenzo Lucca è stato messo sotto la lente d'ingrandimento della Fiorentina. L'Udinese ha fatto capire che davanti certe offerte potrebbe vendere il centravanti. Si parla di circa 20 milioni di euro. Vedremo se effettivamente questa trattativa potrà andare in porto. Non solo Lucca, ma in queste ore prende quota anche l'affare Bijol. Le ultime sulla cessione dello sloveno <<<