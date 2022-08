Calciomercato Udinese | Vizeu a un passo dall’addio ai bianconeri

Mentre l'Udinese è scesa in campo al Bruseschi per preparare al meglio la delicata sfida di domani sera contro la Fiorentina, la dirigenza rimane molto focalizzata sul mercato. In giornata è arrivata l'ufficialità di Kingsley Ehizibue, esterno destro nigeriano che andrà a prendere il posto di Soppy, partito direzione Bergamo la scorsa settimana. Questo dovrebbe essere l'ultimo tassello in entrata per i bianconeri, con Marino, ora concentrato a sfoltire la rosa.

Il primo indiziato a fare la valigia dovrebbe essere Felipe Vizeu, giocatore in orbita Udinese da molto, con però solo 5 presenze all'attivo coi friulani. Dopo l'acquisto dal Flamengo nel 2018 per 5 milioni di euro, Vizeu non ha mai trovato spazio in bianconero, tanto da partire in prestito già la stagione successiva. In quattro anni ha cambiato casacca ben 4 volte, provando avventure calcistiche in diversi emisferi, dal ritorno in patria in Brasile al Giappone. Proprio nella terra del Sol Levante ha trovato un minimo di continuità, siglando lo scorso anno 4 gol in 23 presenze. Numeri comunque insufficienti per una prima punta. Tornato a Udine in estate, l'attaccante classe '97 ora è in cerca di nuovi stimoli. Questa volta l'addio potrebbe essere definitivo, con una club che ha partecipato alla scorsa Champions League sulle sue tracce. Ecco i dettagli della trattiva.