Udinese-Fiorentina | Italiano: “Giocare ogni gara come se fosse una finale”

Italiano ha esordito parlando della settimana che ha vissuto la Viola, dalla vittoria contro il Twente in Conference League, al pareggio con il Napoli per 0-0: "Non sono poche le gare che abbiamo giocato, abbiamo tenuto alta l’attenzione e abbiamo risposto bene: abbiamo fatto ottime partite , superando il playoff e facendo un’ottima prestazione contro il Napoli. Partite facili non ce ne sono: ogni gara ha delle insidie perché le squadre provano sempre a proporre il loro calcio. Dobbiamo interpretare ogni gara come se fosse una finale”.

Italiano ha proseguito parlando di come la sua squadra dovrà fare attenzione alla trasferta di Udine, con l'Udinese pronta a dare battaglia: "E' un gruppo che in questi anni ha dimostrato di avere qualità in tutti i reparti. Avranno entusiasmo perché sono reduci da una vittoria. La prima difficoltà è quella di riuscire a recuperare al meglio: conterà tanto l'aspetto mentale e quello fisico". Infine l'allenatore dei gigliati ci ha tenuto a fare il punto su Jovic, al rientro dopo una stagione non facile con le Merengues, dove ha totalizzato un massimo di 15 presenze: "È un calciatore da rigenerare in tutto. Nella condizione fisica, nell'aspetto mentale. Adesso gioca nella Fiorentina, non più con dei campionissimi. C'è da sacrificarsi, ci sono momenti in cui la squadra può andare in difficoltà e in cui le palle non arrivano pulite. Ha una forza fisica straripante, non la sta facendo vedere".