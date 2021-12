Calciomercato Udinese – Tutti pazzi per Larsen! / L’ultima pista

Il team bianconero ha trovato una compattezza , nell'ultimo periodo, disarmante. Ora bisogna continuare a lavorare per poter aggiungere sempre più punti ad una classifica che finalmente comincia a sorridere. Il calendario, a Gennaio, si prospetta tutt'altro che semplice, ma questa squadra può compiere anche delle imprese .

Nel frattempo che il team pensa al campo, il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino deve continuare a monitorare il mercato sia in entrata che in uscita. Bisogna piazzare ancora diversi colpi ed alcuni giocatori non sono più congeniali al mister, di conseguenza bisogna trovare una sistemazione.