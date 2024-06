Mercato Udinese / Il post Walace prende quota: arriva dallo Young Boys

L'addio del centrocampista brasiliano continua a prendere quota giorno dopo giorno. Sette i milioni che verserà il Cruzeiro per chiudere il colpo di mercato. Con la partenza di Walace, però, bisogna trovare un sostituto di primissimo livello per l'Udinese. Ecco tutti i dettagli sul profilo individuato in queste ore.