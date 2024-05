Mercato Udinese / Walace tentato dalla Liga: Il Betis sulle sue tracce

Il campionato di Serie A domenica calerà il sipario dopo il recupero tra Fiorentina e Atalanta, poi spazio a un calciomercato che ha ormai già canalizzato le attenzioni di tutti ormai da qualche giorno. In casa Udinese le valutazioni da fare saranno tante per cercare di evitare una seconda annata da salvezza all'ultimo respiro. Uno degli uomini simbolo di questa Udinese è stato sicuramente Walace . Il vicecapitano infatti quest'anno è stato tra i più presenti con la maglia bianconera con 37 presenze su 38 e anche due gol messi a segno.

Il miglior recuperatore di palloni di tutta la Serie A è finito però sul taccuino del Real Betis. Gli spagnoli vorrebbero provare ad imbastire una trattiva per il calciatore. Al momento nulla è ancora scontato, anche perché (come detto in precedenza) le offerte dal Brasile potrebbero farla da padrona. Non dimentichiamo anche che il contratto di Walace scadrà nel 2026 e questo mette l'Udinese in una posizione di forza.