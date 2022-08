Mercato Udinese | Walace: dalle voci di mercato a perno del centrocampo

Il suo soggiorno in Brasile di questi giorni non ha portato sviluppi in tal senso, con il Flamengo che in mediana si è rinforzato pescando proprio dalla Serie A. Sono infatti arrivati a Rio de Janeiro nelle ultime settimane sia Vidal che Pulgar, due giocatori che dovrebbero aver colmato le lacune dei rossoneri. Ma mai dire mai. Anche perché Walace è da tempo nel mirino del "Fla", essendo un pupillo del presidente Marcelo Braz, che di recente ha dichiarato: "Walace è un giocatore che ci piace molto, ma l'Udinese non si è mossa di un centimetro rispetto agli 8/10 milioni di euro, per questo la trattativa è stata bloccata. Ho discusso parecchio con il giocatore, ma i bianconeri non hanno intenzione di venderlo, quindi dobbiamo rispettare la loro scelta." Parole che paiono di facciata, perché stando alle ricostruzioni dei quotidiani locali, non è escluso un ultimo tentativo nel week-end, a poche ore dalla chiusura del calciomercato brasiliano. L'Udinese non ha nessuna fretta, conscia di avere in rosa già il sostituto perfetto in Lovric, nel mentre che si attende il ritorno di Arslan. La prima scelta di Sottil rimane però Walace, sia per caratteristiche tecniche che fisiche, e quindi non sarà facile convincere Marino a farlo partire. La deadline è cominciata, entro il 15 agosto sapremo la verità. Nel mentre, ecco chi recupera per i friulani contro i rossoneri <<<