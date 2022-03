Calciomercato Udinese – Il West Ham lo vuole / Dall’Inghilterra sono sicuri

Due squadre in forma smagliante e che stanno giocando il loro miglior calcio dall'inizio della stagione. Si parla di due avversari che si affronteranno a viso aperto e di conseguenza ci si aspetta una partita molto interessante. Intanto, la società ha già iniziato a lavorare in vista della prossima stagione. Si cerca di anticipare i tempi.

Il direttore dell'area tecnica Pierpaolo Marino è già attivo sia in entrata che in uscita e vuole provare in tutti i modi a chiudere dei nuovi colpi di mercato. Nelle ultime ore, però, sembra essersi aperta una pista che fa preoccupare i supporters. Una società inglese sta facendo sul serio: assalto in vista <<<