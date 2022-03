Udinese – Cioffi lo ha messo da parte / Da star ad oggetto misterioso

Il tecnico bianconero continua a lavorare in vista del prossimo incontro di campionato. C'è un giocatore che non sembra rientrare nei piani

Redazione

Dopo aver aggiunto ben cinque punti negli ultimi tre incontri di campionato, la squadra allenata da Gabriele Cioffi può tirare un sospiro di sollievo. Il terz'ultimo posto che faceva tanto preoccupare la società sembra essersi allontanato definitivamente ed ora manca sempre di meno verso il prossimo impegno. Si parla di una sfida difficile, contro un altro avversario in forma. Stiamo parlando della Roma allenata dal tecnico portoghese José Mourinho. Il mister bianconero Gabriele Cioffi studia già diverse tecniche per poter fermare le scorribande degli avversari, anche se non si prospetta un match semplice. Tutte e due le società vorranno uscire con i tre punti dalla Dacia Arena, ma solo una può riuscirci. Intanto, nelle ultime settimane in casa friulana, è emerso un nuovo caso. Stiamo parlando di uno dei giovani promettenti.

Il protagonista

Il giocatore al centro dell'articolo è arrivato quest'estate e tutti parlano molto bene di lui. Nelle sue apparizioni ha sempre fatto la differenza, non a caso ha già messo a referto un gol ed un assist in pochissimi minuti giocati. Stiamo parlando del centrocampista tedesco con origini serbe Lazar Samardzic. Un vero e proprio crack del calcio italiano e mondiale che ha bisogno di più spazio per far vedere a tutti le sue enormi qualità. Nelle ultime giornate, però, questo non è stato possibile.

La decisione di Cioffi

Il tecnico toscano sembra vederlo come un panchinaro e niente di più, dato che nelle ultime giornate lo ha messo in campo per soli otto minuti (contro la società allenata da Max Allegri e il Cagliari di Walter Mazzarri). Stiamo parlando di un utilizzo completamente sbagliato, che potrebbe mettere alle porte un ragazzino come il tedesco che a 20 anni ha sicuramente poca voglia di fare la riserva.