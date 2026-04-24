Il centrocampista dell'Udinese non vede l'ora di poter fare la differenza sul campo da gioco. Nicolò Zaniolo sa che deve chiudere nel migliore dei modi la sua stagione, anche per capire quello che sarà il suo futuro. Al momento non c'è ancora nulla di scritto, ma la squadra ha già fatto capire a tutti le sue intenzioni. Nel corso delle ultime ore ha parlato il direttore sportivo Gianluca Nani. Le sue dichiarazioni sono state più che chiare: "La società bianconera ha deciso di esercitare l'opzione di riscatto dal Galatasaray". Questo quanto riportato anche dall'esperto di mercato Nicolò Schira. Passiamo alle cifre dell'affare ed alle squadre pronte a fare carte false per il bianconero.

Arriva il riscatto di Zaniolo

Zaniolo e Lipani

Il 100% del cartellino del fantasista bianconero per una cifra che si aggira sui 10 milioni di euro. Un gran colpo di mercato da parte della dirigenza che si è assicurata uno dei talenti più cristallini del nostro calcio. Adesso sembra essere solo questione di tempo prima che arrivino gli assalti da parte delle big del nostro calcio. Vedremo quali saranno le prime a presentarsi dall'Udinese per provare a prendere le prestazioni del dieci. Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Arthur Atta verso l'addio? Le ultime da Napoli <<<