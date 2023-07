Calciomercato Udinese – Zanoli è l’ultimo nome sulla lista / La trattativa

Alessandro Zanoli è l'ultimo nome per il mercato della società bianconera. Stiamo parlando di un calciatore che ha sempre fatto la differenza e che in questi sei mesi alla Sampdoria si è messo in mostra per le sue capacità con e senza palla. Nonostante la società sia arrivata ultima, lui si è confermato come uno dei migliori giocatori sul campo. Adesso che è rientrato dal prestito ed è di proprietà del Napoli, non vede l'ora di avere ancora più spazio. Sono tante le squadre interessate alle sue prestazioni e tra queste c'è anche l'Udinese del direttore Federico Balzaretti. Al momento niente di più che un semplice interessamento anche perché le fasce sono più che piene dopo gli arrivi (negli ultimi giorni) di Jordan Zemura e Hassane Kamara. Vedremo se nei prossimi giorni arriveranno delle importanti novità. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime sulla nuova stagione <<<