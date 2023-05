Udinese-Sampdoria | Pereyra e Masina mandano la Samp in B: il commento

L'Udinese si avvicina all'incontro odierno dopo il convincente pareggio di giovedì contro il Napoli. Quest'oggi Sottil ha optato per una formazione molto rimaneggiata, con diverse sorprese dal 1' minuto. Ancora out Beto , per i soliti problemi alla schiena che lo stanno attanagliando ormai da diverse partite. Ecco il commento della gara.

Bianconeri che partono forte dopo pochi minuti con Nestorovski ben imbeccato dal cross di Pereyra. Il centravanti macedone stacca sopra Gunter, ma trova la grande risposta di Ravaglia che respinge in corner. Ma il vantaggio friulano non si fa attendere. Al 9' grande contropiede guidato da Ebosele che arrivato al limite dell'area trova l'imbucata al bacio per per Pereyra, freddo nel scavalcare Ravaglia con un tocco sotto d'alta scuola. Altra occasione al 20'per i bianconeri: Thauvin tenta la magia dall'esterno dell'area con un traiettoria velenosa. Ancora bravo il portiere blucerchiato a parare. Marea friulana al 33': Lovric dall'esterno fa partire un cross perfetto che finisce sulla testa di Masina, bravissimo nel trovare il tempo e a indirizzare il pallone all'angolino. Un gol per il centrale marocchino che scaccia il brutto periodo vissuto post infortunio. Primo tempo che si spegne quindi con la formazione di Sottil saldamente in controllo. Passiamo al secondo tempo <<<