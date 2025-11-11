Nella pausa del 2025, i giocatori di Serie A lasceranno le loro squadre per rispondere alle convocazioni dei vari commissari tecnici. Nell’Udinese, Runjaic dovrà fare a meno di 10 atleti, un numero notevole.
Udinese – 10 giocatori in Nazionale maggiore: il dato sulla Serie A
I friulani contano 10 assenti per la pausa nazionale: la Serie A conta un buon numero di calciatori convocati
Tuttavia, la squadra più colpita è l’Atalanta, con ben 14 giocatori assenti.
ATALANTA 14
BOLOGNA 8
CAGLIARI 7
COMO 9
CREMONESE 2
FIORENTINA 6
GENOA 9
INTER 11
JUVENTUS 10
LAZIO 6
LECCE 7
MILAN 12
NAPOLI 12
PARMA 1
PISA 5
ROMA 10
SASSUOLO 7
TORINO 12
UDINESE 10
VERONA 3
