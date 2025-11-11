mondoudinese udinese news udinese Udinese – 10 giocatori in Nazionale maggiore: il dato sulla Serie A

Udinese – 10 giocatori in Nazionale maggiore: il dato sulla Serie A

I friulani contano 10 assenti per la pausa nazionale: la Serie A conta un buon numero di calciatori convocati
Nella pausa del 2025, i giocatori di Serie A lasceranno le loro squadre per rispondere alle convocazioni dei vari commissari tecnici. Nell’Udinese, Runjaic dovrà fare a meno di 10 atleti, un numero notevole.

Tuttavia, la squadra più colpita è l’Atalanta, con ben 14 giocatori assenti.

ATALANTA 14

BOLOGNA 8

CAGLIARI 7

COMO 9

CREMONESE 2

FIORENTINA 6

GENOA 9

INTER 11

JUVENTUS 10

LAZIO 6

LECCE 7

MILAN 12

NAPOLI 12

PARMA 1

PISA 5

ROMA 10

SASSUOLO 7

TORINO 12

UDINESE 10

VERONA 3

