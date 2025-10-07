La sosta nazionale servirà a Runjaic per ritrovare un equilibrio da portare in squadra. L’Udinese ha dieci giocatori in Nazionale e questo comporta un dimezzamento del gruppo e quindi la possibilità di lavorare con chi è subentrato meno sino ad oggi. Inoltre i pochi “infortunati” (Thomas Kristensen) avranno modo di riprendersi con calma per tornare al meglio in campo.
Notizie Udinese – 10 giorni per ritrovare la vittoria: l'analisi attuale
La squadra si frammenterà per via della pausa con le nazionali e questo servirà a Runjaic per lavorare in modo più specifico
In sostanza è un momento per respirare e riordinare le idee in vista dei prossimi impegni annunciati dalla Serie A. Il pareggio nell’ultima giornata contro il Cagliari in casa ha lasciato l’amaro in bocca a tutto l’ambiente bianconero e ora è tempo di rifarsi.
Vedremo come lavorerà Runjaic con il suo staff e con i giocatori rimasti al Bruseschi nei prossimi giorni. Le ultime notizie di mercato Iker Bravo verso l’addio? La decisione dei Pozzo<<<
