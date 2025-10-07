Notizie Udinese – 10 giorni per ritrovare la vittoria: l’analisi attuale

La sosta nazionale servirà a Runjaic per ritrovare un equilibrio da portare in squadra. L’Udinese ha dieci giocatori in Nazionale e questo comporta un dimezzamento del gruppo e quindi la possibilità di lavorare con chi è subentrato meno sino ad oggi. Inoltre i pochi “infortunati” (Thomas Kristensen) avranno modo di riprendersi con calma per tornare al meglio in campo.