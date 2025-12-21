mondoudinese udinese news udinese Udinese-Fiorentina | Prendono forma i primi 11: le probabili di oggi
Udinese-Fiorentina | Prendono forma i primi 11: le probabili di oggi
Manca sempre meno al calcio di inizio tra Fiorentina e Udinese: Runjaic e Vanoli affinano i loro 11 possibili titolari
FIORENTINA 4-4-1-1
De Gea; Dodo, Comuzzo, Ranieri, Parisi; Fortini, Mandragora, Fagioli, Kouame; Gudmundsson; Kean. Allenatore: Vanoli.
Disponibili: Martinelli, Lezzerini, Mari, Pongracic, Viti, Ndour, Nicolussi Caviglia, Sohm, Richardson, Piccoli, Dzeko.
UDINESE 3-5-2—
Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Ekkelenkamp, Bertola; Zaniolo, Davis. Allenatore: Runjaic.
Disponibili: Nunziante, Sava, Padelli, Palma, Goglichidze, Kamara, Lovric, Ehizibue, Zarraga, Miller, Bravo, Gueye, Buksa.
