Notizie Udinese – Senza Thauvin ne servono 2! Il punto di mercato

L'addio di Thauvin ha creato un possibile doppio colpo in attacco: sarà sufficiente per colmare il vuoto lasciato dal francese?
Lorenzo Focolari Redattore 

L’addio di Thauvin costringe l'Udinese ad accelerare le operazioni per rinforzare l'attacco. Il Gazzettino riporta le ultime indiscrezioni di mercato che indicano l'Udinese interessata a due nomi: Jesper Karlsson e Lorenzo Insigne.

Per quanto riguarda Karlsson, in forza al Bologna da due anni, cerca una rivincita e una nuova opportunità. Il talentuoso giocatore del 1998 è stato acquistato dai felsinei nell'estate del 2023 dall'AZ Alkmaar per 11 milioni di euro. Con il club olandese ha collezionato 124 presenze, realizzando 46 reti e offrendo 33 assist. Si è rivelato una persona in una fase non favorevole, con Thiago Motta che non ha mai davvero valorizzato il suo potenziale, prima che qualche infortunio lo relegasse a una presenza marginale in Serie A.

Lo scorso anno, Vincenzo Italiano gli ha dato una chance, ma questo è durato solo per un breve periodo, con una successiva discesa nelle gerarchie fino al prestito al Lecce. Adesso, Karlsson è determinato a riprovare, e l'Udinese sta considerando un'operazione di riscatto simile a quelle con De Paul o, più recentemente, con Thauvin.

 

