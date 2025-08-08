L’addio di Thauvin costringe l'Udinese ad accelerare le operazioni per rinforzare l'attacco. Il Gazzettino riporta le ultime indiscrezioni di mercato che indicano l'Udinese interessata a due nomi: Jesper Karlsson e Lorenzo Insigne.
Notizie Udinese – Senza Thauvin ne servono 2! Il punto di mercato
Per quanto riguarda Karlsson, in forza al Bologna da due anni, cerca una rivincita e una nuova opportunità. Il talentuoso giocatore del 1998 è stato acquistato dai felsinei nell'estate del 2023 dall'AZ Alkmaar per 11 milioni di euro. Con il club olandese ha collezionato 124 presenze, realizzando 46 reti e offrendo 33 assist. Si è rivelato una persona in una fase non favorevole, con Thiago Motta che non ha mai davvero valorizzato il suo potenziale, prima che qualche infortunio lo relegasse a una presenza marginale in Serie A.
Lo scorso anno, Vincenzo Italiano gli ha dato una chance, ma questo è durato solo per un breve periodo, con una successiva discesa nelle gerarchie fino al prestito al Lecce. Adesso, Karlsson è determinato a riprovare, e l'Udinese sta considerando un'operazione di riscatto simile a quelle con De Paul o, più recentemente, con Thauvin. Le ultime di mercato: Doppio colpo fatto? Il nuovo 10 arriva da Bologna <<<
