Notizie Udinese – Senza Thauvin ne servono 2! Il punto di mercato

L'addio di Thauvin ha creato un possibile doppio colpo in attacco: sarà sufficiente per colmare il vuoto lasciato dal francese?

Per quanto riguarda Karlsson, in forza al Bologna da due anni, cerca una rivincita e una nuova opportunità. Il talentuoso giocatore del 1998 è stato acquistato dai felsinei nell'estate del 2023 dall'AZ Alkmaar per 11 milioni di euro. Con il club olandese ha collezionato 124 presenze, realizzando 46 reti e offrendo 33 assist. Si è rivelato una persona in una fase non favorevole, con Thiago Motta che non ha mai davvero valorizzato il suo potenziale, prima che qualche infortunio lo relegasse a una presenza marginale in Serie A.