Udinese | AAA cercasi i gol smarriti: i bianconeri si affidano a Deulofeu

Sottil vorrebbe più calma e lucidità per non sbagliare come ha fatto Deulofeu all'ultimo minuto contro la Cremonese

Redazione

Andrea Sottil ha fatto capire di non essere d’accordo sulle critiche mosse alla sua Udinese dopo il pareggio senza reti contro l’ultima in classifica, e penultima per gol subiti (22). Dopo essere rimasto a secco come a casa della Lazio e aver raccolto per strada, nelle ultime tre giornate di campionato, un solo gol, quello agevolato dal passaggio sbagliato dal difensore del Torino Zima, l'Udinese ora ha bisogno di una scossa.

I bianconeri producono, anche se non è più così ficcante come dimostrava di essere a settembre. Il tecnico piemontese conosce la ricchezza della squadra, e che essa è rappresentata dalle mezzali che sanno andare a rete, da esterni abili in area come Pereyra e Udogie e da un fuoriclasse come Deulofeu. Il punto è che a volte serve anche un centravanti che ti sblocchi la situazione, che abbia l’istinto del bomber. Success non ce l’ha. Lo dicono i numeri della sua carriera europea: con le maglie di Granada, Malaga, Watford e Udinese ha segnato 26 gol in 195 partite, uno ogni 7 e mezza di media, un numero troppo insufficiente per un attaccante.

Beto e Deulo: tocca a voi — Uno, il catalano, deve tornare a essere il mattatore apprezzato la scorsa stagione, mentre il portoghese deve ritrovare il gol che manca da cinque giornate. Loro devono trascinare i bianconeri. Se manca il loro apporto, i friulani di conseguenza fanno fatica, come è naturale che sia. Ora starà a Sottil trovare il bandolo della matassa perché il tempo stringe e la gara con il Lecce è sempre più vicina.