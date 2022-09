Udinese – Abankwah cerca spazio / Ecco come è andata in nazionale

Il giocatore irlandese continua a cercare spazio. Dopo le ottime partite in nazionale ha intenzione di continuare a sorprendere: il punto

Redazione

L'Udinese nel corso di questo mercato si è mossa anche pensando e guardando soprattutto al futuro. Sono arrivati molti giocatori, ma la maggior parte restano molto giovani e che con i bianconeri possono intraprendere un ottimo percorso di crescita. Sulle sette zebrette convocate dalle rispettive nazionali, quattro sono andati a farsi valere con le giovanili. Tutto questo serve proprio a far capire quanto è giovane il nuovo processo targato Pierpaolo Marino. Nelle ultime ore è sceso in campo uno dei tanti nuovi acquisti: James Abankwah. Il difensore si è fatto valere con la sua nazionale minore ed è in cerca sempre di maggiore spazio.

Nelle qualificazioni per il prossimo europeo under 19, James è sceso in campo dal primo all'ultimo minuto. La sua è stata sicuramente una prestazione di ottimo livello, visto che il team è riuscito a mantenere la rete inviolata per tutta la durata del match. Adesso ci si avvicina sempre di più al prossimo incontro e sicuramente il tentativo è quello di provare a dare il massimo per iniziare a ricavare anche un po' di spazio in vista delle prossime partite. Sicuramente fino a quando la difesa riesce a mantenere questi ritmi sarà difficile ritagliarsi degli spazi, visti anche la tenera età dell'irlandese (18 anni). D'altro canto, però, questo può essere un ottimo modo per crescere e una rampa di lancio incredibile per la sua carriera.

I prossimi impegni

Sono pochi i giocatori ancora impegnati con la rispettiva nazionale, entro un paio di giorni la maggior parte sono pronti per fare il rientro in quel di Udine. Più precisamente al Bruseschi per preparare un incontro molto importante come quello che ci sarà lunedì prossimo contro il Verona dell'ex Gabriele Cioffi. Solo Nehuen Perez tornerà molto più tardi visto il viaggio complesso, ma anche lui non è in dubbio in vista della partita.