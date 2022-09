Notizie Udinese | Zico: “La squadra può puntare a vincere lo Scudetto”

Di questo momento magico dei friulani non poteva non dire la sua una leggenda per i tifosi bianconeri. Infatti, ieri, al Festival dello Sport tenutosi a Trento, ha parlato il numero 10 dei numeri 10 della storia dell'Udinese: Zico . L'ex fantasista ha toccato vari temi, tra cui il suo Brasile, l'avvio del club dei Pozzo e il momento delicato che sta attraversando la Nazionale italiana: “Bisogna essere ottimisti , tutta la Nazionale gioca in Europa e ha molto successo. Tutte le big europee hanno brasiliani, come il Real Madrid che ha vinto tante Champions. Dobbiamo avere fiducia. I favoriti del Mondiale? Io volevo una finale Brasile-Inghilterra”.

La leggenda brasiliana è poi intervenuta per dire il proprio pensiero sulla crisi della Nazionale italiana: “Mi dispiace, l’Italia è una squadra forte nel mondo del calcio ed è difficile capire come non sia al Mondiale, come squadre come il Brasile, la Francia, la Germania”. Infine ha concluso rivolgendo un saluto ai tifosi bianconeri, detentori di un posto speciale nel suo cuore: "Faccio un saluto a tutti e aspetto che la nostra Udinese possa rimanere prima in classifica, sempre facendo belle partite e puntando allo scudetto che mi aspetto un giorno possa succedere. Un saluto a tutti. Mandi e buse i frus!". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime affermazioni di Marco Silvestri. Ecco i suoi obiettivi futuri <<<