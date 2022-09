Udinese-Inter | Acerbi ancora titolare? Inzaghi ci pensa seriamente

Inzaghi lo ha voluto fortemente (andando contro al diktat di Zhang) e lui sta ripagando la fiducia. Entrato ad Appiano Gentile dalla porta sul retro nelle ultime ore di mercato, Acerbi ha dimostrato di avere la personalità giusta per giocare con la maglia nerazzurra. Le qualità del difensore della Nazionale non si scoprono certo in una notte a Plzen, ma le risposte (sia sul piano fisico che tattico) che doveva dare agli scettici sono arrivate. Non si sente all’Inter di passaggio, questo è il punto. È in prestito con diritto di riscatto, ma vuole giocarsi le sue carte fino in fondo, convinto che convincerà Marotta a trattenerlo.