Udinese-Inter | Designato il fischietto che dirigerà l’incontro

Gli uomini di Sottil si avvicinano con serenità al prossimo impegno in campionato. La vittoria contro il Sassuolo ha portato un'ondata di entusiasmo incredibile all'interno dell'ambiente bianconero, facendo sognare i tifosi friulani come non succedeva da parecchio tempo. Ora i friulani sono chiamati ad affrontare un match che sulla carta li vede sfavoriti. L'avversario è dei più temibili, soprattutto dopo aver riattivato il proprio rullino di marcia battendo in tre giorni sia Torino che Viktoria Plzen. L'Udinese, dal canto suo, si presenta a questa sfida ancora in emergenza difensiva . Bijol lavora ancora a parte e sembra improbabile un suo recupero per domenica. Intanto, nelle ultime ore è stato selezionato il direttore di gara che seguirà da vicino il prossimo incontro di campionato. Ecco di chi stiamo parlando.

Paolo Valeri ha diretto l'Udinese in 19 occasioni da quando arbitra in Serie A, per un bilancio di 2 vittorie, 7 pareggi e 10 sconfitte. L'ultima volta che Valeri ha incrociato l'Udinese è stato il 12 luglio 2020 in un Udinese-Sampdoria terminato 3-1 a favore dei blucerchiati. Precedenti che invece sorridono alla squadra allenata da Simone Inzaghi: con il fischietto romano sono 36 i precedenti, per un bilancio di 20 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte in favore dei nerazzurri. Gli uomini di Sottil sono quindi chiamati a invertire questo trend negativo.