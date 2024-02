Juventus-Udinese / Adani: “Le scuse sono ufficialmente finite…”

Lele Adanisegna la fine delle scuse per la Juventus di Max Allegri dopo la sfida (persa 1-0) contro l'Udinese di Gabriele Cioffi. Anche in questo caso le parole utilizzate non sono state delle più scontate e semplici, anzi come sempre il commentatore ci ha tenuto ad avere una linea all'attacco nei confronti della Vecchia Signora.