News Udinese – Parla Adani: “I bianconeri restano una squadra solida”

"In casa del Milan non avrebbe meritato il pareggio, non ha fatto nulla per ottenerlo. Contro l’Udinese avrebbe meritato la vittoria e invece ha pareggiato". Le parole di Lele sono subito molto chiare visto che cerca in tutti i modi di elevare la prestazione dell'Atalanta che nel corso di sabato pomeriggio effettivamente ha creato qualche occasione in più dell'Udinese. Allo stesso tempo, però, non andrebbe sottovalutata così tanto la prestazione dei ragazzi di Andrea Sottil. Ricordiamo che nella prima frazione si sono trovati ben due volte a tu per tu con il portiere dell'Atalanta Juan Musso. Proprio l'estremo difensore ex Udinese è stato bravo a sventare il pericolo in entrambe le occasioni.