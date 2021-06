News Udinese – L’ Udinese dirà addio alla Dacia Arena?

Dopo i rilievi dell’Anac, il club rimette in discussione la convenzione che doveva durare 99 anni. Richiesta la risoluzione del contratto

PRESA DI POSIZIONE DEL CLUB - L’Udinese vuole dire addio alla Dacia Arena e trasferirsi altrove. E’ quanto afferma il direttore amministrativo del club Alberto Rigotto, a seguito dei rilievi sollevati dall'Autorità nazionale anti corruzione. L' Anac, con una delibera, ha notificato venerdì scorso al club (e all'amministrazione comunale) alcune contestazioni sugli atti di concessione e controllo dell'impianto. L’autorità avrebbe infatti sollevato svariate perplessità, tra cui l’omesso controllo sui lavori di manutenzione nonché la variazione del nome in Dacia Arena. Per l’ Udinese la misura è colma. L’obiettivo della società ora è quello di risolvere la convenzione di 99 anni sottoscritta col Comune nel 2013 e trovare un’altra casa per i bianconeri.