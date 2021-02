Magda Pozzo: “Dacia Arena modello riconosciuto a livello globale”

Nel corso della prestigiosa convention Soccerex Connected, c'è stato focus dedicato alla Dacia Arena, stadio dell'Udinese

UDINE - Nel corso della prestigiosa convention Soccerex Connected, c'è stato focus dedicato alla Dacia Arena , stadio dell' Udinese . L'impianto è stato riconosciuto a livello globale ed è diventato un modello per la costruzione di stadi sportivi. Di seguito riportiamo le parole la nota dell'Udinese con le parole di Magda Pozzo sulla Dacia Arena: "La Dacia Arena esempio virtuoso di stadio moderno ed aperto a idee e progetti che lo tengano vivo 365 giorni all’anno garantendo sempre il massimo della fan experience. Se ne è discusso nell’ambito della prestigiosa convention annuale “Soccerex Conncected”, appuntamento dello sport business di caratura mondiale organizzato quest’anno in forma virtuale".

Queste le parole di Magda Pozzo: "Crediamo fortemente di aver intrapreso la giusta direzione con la Dacia Arena affinché sia un incubatore, 365 giorni l’anno, di idee e progetti e non è un caso che questo modello sia riconosciuto a livello globale. Il fattore più importante resta sempre l’identità dei nostri tifosi per poter garantire loro un’esperienza straordinaria di standard sempre più elevato. Vogliamo che la Dacia Arena sia sempre di più percepita come la loro casa da vivere non solo in occasione della partita, con tutti i confort e i servizi offerti, ma anche nella quotidianità in modo da aumentare sempre di più il senso d’appartenenza dei nostri tifosi e il rapporto tra loro e il club.