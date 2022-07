News Udinese | L’addio di Molina: ”Grazie, mi avete fatto sentire a casa”

Molina lascia il team friulano dopo essere stato acquistato nel 2020 dal Boca Juniors. In queste due stagioni con la maglia bianconera, ha totalizzato ben 10 gol e 10 assist in 67 presenze. Soltanto nello scorso campionato, il migliore della sua carriera, ha collezionato 8 reti e 5 assist. Per lui si prospetta una nuova esperienza, in cui potrà mettersi in mostra con la maglia di uno dei club più blasonati della Spagna e di tutta Europa. Ad allenarlo in questo nuovo percorso ci sarà il Cholo Simeone, uno dei tecnici più rinomati del panorama calcistico mondiale, nonché suo connazionale. Ad aspettarlo c'è anche Rodrigo De Paul, centrocampista argentino che ha scritto una delle pagine più belle della sua carriera proprio con la maglia dell'Udinese dal 2016 al 2021.