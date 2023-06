Mercato Udinese | Addio Udogie e Arslan: “Il momento giusto per andare”

Nel pianificare la rosa per l’anno che verrà, il direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino dovrà cercare di sopperire agli addii di Destiny Udogie e Tolgay Arslan. Entrambi i giocatori sono state pedine fondamentali per Sottil durante l’ultima stagione e non sarà facile per l’Udinese trovare sostituti all’altezza. Per quanto riguarda l’esterno classe 2002, la destinazione Tottenham è ormai decisa da mesi e il nuovo allenatore Postecoglu è pronto ad accogliere il talento italiano a braccia aperte. Si tratta di una grande opportunità per Udogie per compiere il tanto agognato salto di qualità nel campionato migliore del mondo.