L'Udinese ha messo l'ennesimo tassello importante in vista della prossima stagione. Un rinnovo di primissimo livello e soprattutto un calciatore che è fondamentale per la squadra, ma anche e soprattutto per l'ambiente. Christian Kabasele ha ufficialmente rinnovato fino al 2027. Un perno importante che quest'anno è stato praticamente insostituibile per mister Kosta Runjaic e i numeri parlano in maniera davvero chiara, visto che con Kristensen e Solet hanno trovato la giusta quadra e messo in seria difficoltà tutti gli attacchi della Serie A. Passiamo ai dettagli su questo rinnovo che permetterà al calciatore di restare all'Udinese almeno fino alla prossima estate.

Il rinnovo è cosa fatta

Christian Kabasele e Rasmus Hojlund a contatto

Una stagione che non lo vedrà presente nel primo incontro, vista la squalifica maturata dopo la partita contro il Napoli ma un calciatore che ha tutto per fare la differenza e sarà già a disposizione nella prima sfida di Coppa Italia con il Padova. Per Kabasele quella in bianconero sarà la sua quarta stagione in Friuli e nel complesso ha collezionato 63 apparizioni con sei reti (tre nel corso di quest'annata) ed un assist.