Udinese – Adesso è ufficiale: Natale in ritiro per i friulani

In serata é arrivata la decisione finale: la squadra finirà in ritiro nel giorno di Natale a causa della sconfitta
Lorenzo Focolari Redattore 

La pesante sconfitta a Firenze ha suscitato dubbi e malcontento all'interno dell'Udinese. Questo ha portato alla decisione di anticipare il ritiro di un giorno rispetto al solito.

Pertanto, Zaniolo e i suoi compagni si riuniranno nella sera di Natale, giovedì 25, invece di venerdì 26 come era stato pianificato in precedenza. Sarà necessaria la massima attenzione in vista della partita in casa contro la Lazio, in cui la squadra deve mostrare un atteggiamento più combattivo rispetto a quello esibito dopo l'espulsione di Okoye a Firenze.

Si tratta di una decisione drastica e forse molto pesante che potrebbe avere degli effetti particolari sulla squadra e il suo morale.

