Udinese – Adesso è ufficiale / Cambia la panchina in Serie A

Il team bianconero continua il suo lavoro. Intanto altre squadre non se la passano al meglio. C'è un nuovo cambio in panchina

Il team bianconero continua il suo momento di crescita e di grande calcio giocato, non si può dire lo stesso però per tutte le altre squadre del nostro campionato. Più di qualcuna è ancora in difficoltà e deve fare a meno di diversi componenti all'interno del team. La società prova a continuare a fare del suo meglio e di conseguenza pensa che con il cambio di allenatore qualcosa possa iniziare ad essere differente, ma fino a questo punto sembra esserci bisogno di molto di più che un semplice cambio di gestione tecnica. Andiamo a vedere tutti i dettagli su questa ultima panchina saltata nella massima serie del calcio italiano.

Il mister al centro dell'articolo è da diverso tempo in Serie A e nella maggior parte delle sue esperienze precedenti non ha mai deluso le aspettative. Stiamo parlando di un allenatore iconico che verrà ricordato da molti soprattutto per le sue gesta. Era iniziata ad inizio stagione la sua nuova esperienza con il Cagliari, ma già oggi sembra essere terminato tutto. Il protagonista è Walter Mazzarri che fino ad oggi è sempre riuscito a fare la differenza, ma in questo ultimo periodo sembrava non avere più le redini sul suo team ed infatti la squadra ha perso ben sette delle ultime otto giornate. Il presidente ha optato per l'esonero ed ecco chi ci sarà al suo posto.