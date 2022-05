News Udinese – Non vede l’ora di tornare / Pronto per il riscatto

Il team bianconero si avvicina al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una situazione da monitorare, ecco le ultime sul bomber

Il team bianconero sta giocando una seconda parte di stagione a dir poco sopra le righe. Raramente le altre società l'hanno messa in difficoltà ed anzi con il suo calcio è riuscita a strappare punti anche alle società più blasonate del nostro calcio. Ieri contro i neroazzurri la squadra di Gabriele Cioffi ha giocato un calcio a dir poco spumeggiante, ma non è mai riuscito a fare (completamente) la differenza. Infatti alla fine si è usciti sconfitti dalla Dacia Arena nonostante le assenze ed un match giocato praticamente alla pari. Proprio parlando di assenze non si può fare altro che pensare al numero 9. Il talento non vede l'ora di tornare sul campo da gioco. Ecco quello che bisogna sapere.

Il profilo

Il giocatore al centro dell'articolo ha sempre fatto la differenza con la palla tra i piedi e messo in difficoltà anche le società più blasonate del nostro calcio. Da quando è arrivato ha fatto innamorare tutti i tifosi del team bianconero, stiamo parlando del bomber portoghese Beto. Un vero e proprio talento a tutto tondo che sta spopolando nel calcio italiano. In questo girone di ritorno è stato fermato da un infortunio che non gli ha permesso di giocare le ultime quattro partite. Ecco le sue condizioni attuali.

Pronto per il rientro?

Le prime diagnosi affermavano che era necessario uno stop di almeno due settimane per il portoghese. Di conseguenza in questi giorni ci si aspettano delle novità dal campo di gioco. A tre partite dalla fine il suo ritorno potrebbe dare la spinta necessaria per scalare la classifica e raggiungere la parte sinistra. Al momento il Torino dista quattro punti, ma il team di Gabriele Cioffi sa che può farne nove nelle ultime tre e lavora intensamente con questo obiettivo. In conclusione, non perderti le pagelle dell'incontro di ieri sera. Ecco tutti i voti <<<