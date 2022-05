Udinese – Verso lo Spezia / Ufficiale: i due bomber non ci saranno

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Una squadra in grado di fare la differenza, ma che avrà qualche assenza

Il team bianconero si prepara al prossimo incontro di campionato. Stiamo parlando di una partita non semplice e tutt'altro che scontata. Dall'altra parte ci sarà lo Spezia di Thiago Motta, una squadra quadrata e che ha ancora bisogno di due punti per poter conquistare la salvezza matematica. L'Udinese, invece, vuole regalare l'ennesima prova convincente ai suoi tifosi. Una squadra ancora in lotta per il decimo posto finale che ha tutte le intenzioni di dare il massimo pur di tornare in alto. La strada intrapresa sembra essere quella giusta, ma bisogna dare l'ennesima prova di solidità proprio sabato pomeriggio. Intanto sappiamo che bisognerà fare a meno di due giocatori importantissimi. Ecco di chi stiamo parlando.

Il nove non c'è

Dal match contro il Venezia si è fermato e probabilmente la sua stagione sta volgendo al termine in maniera anticipata. Stiamo parlando di Norberto Betuncal Gomes anche detto Beto. Fino a questo punto aveva completato una stagione ad altissimo livello, ma la sfortuna non l'ha premiato visto che è stato costretto a saltare le ultime partite per questa lesione. I problemi per il tecnico Gabriele Cioffi, però, non finiscono qua. Arriva l'ennesimo forfait e di conseguenza in attacco scatta una vera e propria emergenza. Ecco chi alza bandiera bianca.

Senza bomber

Nelle ultime ore sembrava potersi riprendere in vista del prossimo incontro, ma a quanto pare l'infortunio sembra essere più grave del previsto. Stiamo parlando di Isaac Success, il talento bianconero che è esploso negli ultimi mesi è alle prese con un infortunio alla coscia e di conseguenza non sarà dell'incontro. Il mister pensa a come poter sostituire queste due assenza importanti, ma il finale è tutt'altro che scontato.