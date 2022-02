Notizie Udinese – Adesso è ufficiale! / Ecco quando si scende in campo

Il team bianconero ha scoperto proprio questa mattina gli orari dei suoi prossimi incontri. Ecco le date che sono state ufficializzate

Redazione

Il team bianconero continua a lottare ed è alla ricerca di una salvezza tutt'altro che scontata. Le squadre dietro di lei continuano a vincere e guadagnare punti e ora come ora sono solo tre le lunghezze di margine. Un vantaggio a dir poco risicato se si pensa a qualche settimana fa. Intanto ci si avvicina (con grande velocità) al prossimo incontro, stiamo parlando di una partita che deciderà molto in ottica salvezza. Il prossimo match sarà quello che vedrà affrontarsi l'Udinese e la Sampdoria di mister Giampaolo, in quello che si può definire un vero e proprio scontro salvezza. Intanto, proprio nelle ultime ore, sono stati ufficializzati gli orari dei prossimi match. Ecco le date ufficiali degli incontri validi per la ventinovesima e trentesima giornata di campionato.

29 giornata

Con l'ufficialità delle date, si annulla completamente la speranza di vedere un'altra pausa di una settimana per permettere alla nazionale di Roberto Mancini di poter preparare al meglio gli spareggi per il mondiale in Qatar. La squadra friulana scenderà in campo domenica 13 Marzo alle ore 18 contro la Roma. Parliamo di un match che sarà sicuramente giocato all'ultimo sangue, visto che il team capitolino vuole centrare un piazzamento europeo e i bianconeri faranno di tutto per conquistare punti salvezza nel loro fortino: la Dacia Arena.

30 giornata

Per quanto riguarda la giornata successiva, invece, il team allenato da Gabriele Cioffi scenderà in campo alle ore 15:00 del 19 Marzo, allo stadio Diego Armando Maradona, contro una delle due attuali capolista: il Napoli. Si parla di un'altra partita piena di significati, dato che la società partenopea non vuole abbandonare il sogno scudetto proprio sul più bello, ma come detto in precedenza, l'Udinese ha bisogno di punti salvezza. Intanto ecco l'ultima sul mercato bianconero. La società partenopea ha individuato un giocatore azzurro. Potrebbe partire questa estate: i dettagli <<<