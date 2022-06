Notizie Udinese – Adesso è ufficiale / Orari e date del ritiro

Il team bianconero continua il suo processo di crescita. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza

Il team bianconero continua il suo processo di crescita verso il prossimo incontro. Stiamo parlando di una squadra che non vede l'ora di fare la differenza e mettere tutto sul campo da gioco pur di trovare l'identikit perfetto. Sicuramente ci saranno diversi cambiamenti rispetto alla passata stagione. Il primo grande cambiamento è senza ombra di dubbio il nuovo tecnico che cercherà di portare in alto la squadra. Stiamo parlando di Andrea Sottil, il mister ex Ascoli è arrivato ed è pronto per sostituire a pieno regime Gabriele Cioffi (nuovo mister del Verona). Le prossime ore potrebbero essere decisive e di conseguenza fare a tutti gli effetti la differenza. Non ci si può perdere di vista, scopri tutte le info sulla prossima stagione bianconera. Iniziano ad esserci le conferme.

Inizio del ritiro

Adesso è ufficiale e abbiamo una data precisa per quanto riguarda il ritiro della società friulana. Il tutto partirà (con esattezza) alle ore 18 del 4 Luglio ad Udine, più precisamente alla Dacia Arena. In quel contesto verrà svolto il primo allenamento della squadra bianconera. Poi da quel giorno per la successiva settimana, il campo di battaglia sarà solo uno e stiamo parlando del centro sportivo Bruseschi. A partire dall'undici di Luglio, però, inizierà la seconda parte della preparazione per le zebrette. Si va in Austria, ecco precisamente dove.

La seconda parte

Dall'undici di Luglio e per i successivi sedici giorni, la società preparerà la stagione in quel di Lienz. Località che si trova tra le montagne austriache. Tutto è apparecchiato per il futuro della squadra, anche se nel frattempo ci si sta dando da fare sul mercato. Le prossime ore potrebbero essere decisive e un giocatore non vede l'ora di fare la differenza approdando in un nuovo club. Stiamo parlando di un talento di assoluto prestigio. Un centrale pronto per il grande salto: tutti i dettagli <<<