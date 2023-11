Udinese – Adesso è ufficiale, arriva la seconda squalifica stagionale

Christian Kabasele è out e lo sarà fino al rientro dalla sosta. Il suo non è un problema fisico, ma semplicemente la somma di ammonizione che lo ha fatto entrare in squalifica. Il calciatore arrivato quest'estate dal Watford è senza ombra di dubbio una delle prime pedine fondamentali dell'Udinese di Gabriele Cioffi.

Da inizio campionato, però, ha già ricevuto ben cinque ammonizioni e di conseguenza dovrà restare fuori per il prossimo incontro di campionato contro l'Atalanta di Gianpiero Gasperini. Non sarà semplice, soprattutto per i bianconeri che devono trovare una soluzione ad un'assenza di esperienza come questa.