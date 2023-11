Verso Udinese-Atalanta / Dea in emergenza, Gasperini senza tre titolari

L'Atalanta di Gianpiero Gasperini non sta vivendo un grande momento. Ecco tutte le ultime in vista del prossimo incontro di campionato

L'Udinese è pronta per la prossima sfida di campionato contro l'Atalanta. La squadra di Gianpiero Gasperini, invece, dovrà fare a meno di diversi calciatori titolari. Non una situazione semplice per il tecnico che allena il team di Bergamo da oramai otto anni. Andiamo a vedere nel dettaglio le ultime sulla formazione.

Il primo calciatore ad alzare bandiera bianca è stato Giorgio Scalvini. Il giovanissimo difensore centrale classe 2003 ha dovuto rinunciare alla sfida di Europa League contro lo Sturm Graz per via di una lombalgia. Assieme a lui non ci sarà nemmeno Ruggeri.

L'assenza più grande però è quella del principino De Keteleareche per via di una distrazione al ginocchio non potrà dire la sua.

