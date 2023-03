Udinese – Adesso è ufficiale: Success ha rinnovato / Contratto fino al 2025

Adesso è ufficiale, Isaac Success ha rinnovato il suo contratto con il club bianconero. Il calciatore ha prolungato fino al 2025 e di conseguenza diventerà uno dei punti saldi di questo team. Dopo le ultime prestazioni sarebbe stato un errore farsi sfuggire un attaccante con le sue capacità. Si parla di un tipo di seconda punta che manca nella rosa e che soprattutto si trova molto bene con le indicazioni imposte dal tecnico bianconero Andrea Sottil. Adesso andiamo a ripercorrere la carriera di Isaac Success da quando è arrivato in quel di Udine e sta completando un vero e proprio salto di qualità, tanto che anche i migliori club del nostro campionato iniziano ad interessarsi alle sue giocate.

L'anno scorso, nel corso degli ultimi giorni di mercato è arrivata la comunicazione da parte della società che confermava l'arrivo dal Watford di un nuovo calciatore: Isaac Success . Il suo approdo era stato colto con indifferenza generale anche perché con la maglia delle Hornets ha fatto fatica a trovare spazio e prendersi un posto da titolare. Se a tutto questo aggiungiamo anche i suoi numeri non eccelsi in zona gol e una condizione precaria, si giunge subito ad un'idea molto negativa nei suoi confronti. Success, però, era consapevole che questo poteva essere il suo ultimo treno . Di conseguenza si è rimboccato le maniche e guadagnato la fiducia del tecnico passo dopo passo

L'arrivo di Sottil

Con Cioffi e Gotti non ha mai trovato moltissimi minuti, ma con l'arrivo di Sottil è diventato un calciatore fondamentale. Sono già sei gli assist messi a referto nel corso di questa stagione da parte del calciatore nigeriano. Il suo obiettivo è quello di continuare ad aiutare la squadra a vincere a suon di sportellate e grandi giocate.