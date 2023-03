Udinese-Bologna / Un altro K.O. per i rossoblù | In dubbio per domenica

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. Nel frattempo da Bologna arriva la notizia di un nuovo infortunio

L'Udinese continua a lavorare intensamente prima che inizi il rush finale. Ancora una settimana e mezzo poi si tornerà a parlare di campionato e soprattutto di una squadra che ha grande voglia di fare la differenza sotto tutti i punti di vista. Non sarà semplice poter dire la propria contro un team come il Bologna di Thiago Motta. Una squadra solida e compatta che ha interesse nel togliersi qualche soddisfazione come qualche domenica fa contro i neroazzurri di Simone Inzaghi. Adesso non possiamo fare altro che tornare a parlare di calcio giocato e soprattutto fare un punto su questa partita. Dai campi di Casteldebole non arrivano delle belle notizie. Un altro calciatore alza bandiera bianca.

Il protagonista dell'articolo è Andrea Cambiaso. Il terzino di proprietà della Vecchia Signora ed attualmente in prestito al Bologna ha riscontrato un infortunio dopo i primi allenamenti con l'under 21. Il suo rientro nel capoluogo dell'Emilia Romagna avverrà nelle prossime ore per poter valutare al meglio l'entità di questo stop. Gli esami di rito hanno evidenziato un risentimento muscolare inguinale sinistro. Proprio in comune accordo con la nazionale, il calciatore è già rientrato a Bologna e si spera per lui che non sia nulla di serio o grave.

Il possibile sostituto — Se non dovesse essere disponibile per il prossimo match di campionato, il tecnico italo brasiliano ha già un sostituto pronto. Le scelte sono addirittura due, la prima è quella che vede Lykogiannis titolare e Kyriakopoulos alto a sinistra. La seconda invece prevede che l'ex Sassuolo giochi terzino e tornerebbe Soriano dal primo minuto di gioco. La scelta spetta al tecnico e noi non possiamo fare altro che attendere le decisioni che verranno prese nei prossimi giorni. Cambiando rapidamente discorso, non perdere tutte le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. L'Udinese vuole riscrivere la storia<<<