Udinese | Era fatta per Deulo agli Spurs! L’infortunio ha fatto saltare tutto

Clamoroso retroscena di mercato che coinvolge l'attaccante catalano. Secondo Fabrizio Romano è stato a un passo dal Tottenham

Redazione

Il mercato è finito da pochi giorni e ora è tempo di retroscena. Durante la sessione invernale, dietro le quinte dell'Hotel Sheraton, si è parlato di affari poi incompiuti, sfumati e irrealizzati per diversi motivi. Tra questi ce ne sarebbe uno che riguarda da vicino l'Udinese e il suo giocatore più rappresentativo. No, non stiamo parlando di Beto, nelle ultime ore del 31 richiesto dall'Everton, come raccontato dallo stesso Marino, ma di Gerard Deulofeu. L'attaccante catalano, ora alle prese con l'infortunio al ginocchio, è stato a un passo da lasciare l'Udinese.

Infatti, stando a quanto riportato dal noto esperto di mercato Fabrizio Romano, il fantasista spagnolo è stato vicino al trasferimento in Premier League. Su di lui è stato forte il pressing del Tottenham che ha rinunciato solo all'ultimo, quando è arrivata la notizia che Jerry avrebbe dovuto sottoporsi all'operazione di stabilizzazione del ginocchio. Nulla da fare quindi per Deulofeu che avrebbe anticipato di qualche mese l'arrivo agli Spurs di Destiny Udogie, già promesso sposo del club del Nord di Londra in estate.

Le parole di Antonelli sulla trattativa — Anche l'operatore di mercato Stefano Antonelli ha parlato di Gerard Deulofeu ai microfoni di Tmw: “Non è andato alla Roma, ma soprattutto al Tottenham che è stata la squadra più vicina. Non se n’è parlato ed è stato giusto così, è stata una trattativa riservata. Un’operazione praticamente conclusa. Poi il calciatore per un risentimento fisico ha dovuto fare una pulizia al ginocchio e così è saltato tutto”. Cambiando rapidamente discorso, non perdere il retroscena di mercato. Becao vicino all'addio <<<