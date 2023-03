Notizie Udinese / L’agente di Beto: “È normale che i top club lo seguano”

Il procuratore dell'attaccante ha parlato a Sportitalia del proprio assistito, tornato al gol in campionato nel match con i rossoneri

Redazione

Il centravanti che sta trascinando i bianconeri in zona offensiva, da quando manca l'apporto fondamentale di Gerard Deulofeu, è Norberto Beto. L'attaccante lusitano ha messo a segno il nono gol in campionato, firmando la rete del vantaggio contro i rossoneri. Sportitalia ha intervistato il suo agente Paulo Regula, per capire se qualcosa si sta già muovendo attorno all'attaccante portoghese. Per prima cosa, l'agente ha parlato del momento che sta vivendo il proprio assistito, tornato al gol dopo un periodo di digiuno: "Ha mantenuto un livello alto dopo l'infortunio della scorsa stagione. È tornato bene, recuperando la miglior forma, pian piano, facendo gol e buone partite come quella di sabato".

Per Regula, Beto è un ragazzo che rimane sempre concentrato, focalizzato sugli obiettivi e che merita tutto ciò che sta conquistando. Tra questo potrebbe esserci la convocazione in nazionale portoghese: "Lo credo, sì: ci credo molto. I numeri parlano chiaro d'altronde. Uno che da un anno e mezzo gioca in Serie A, una delle competizioni top a livello europeo e sta mostrando dei numeri importanti. Già era rientrato fra i pre-convocati del Mondiale e lo è anche attualmente".

Le parole dell'agente — Infine una parole sul possibile interesse in estate di doversi top club, tra cui il Napoli capolista: "Quello che Beto sta facendo lo vediamo tutti. Lo vediamo noi ed allo stesso modo lo vedono i top club. Il suo rendimento parla da sé e non è normale, dato il fatto come dicevo è arrivato in Italia da una realtà minore. È questo che suscita l'interesse dei grandi club, lo trovo normale". Cambiando rapidamente discorso, non perdere le ultime in vista dei prossimi incontri di campionato. Sottil a parte, sarebbero 11 i bianconeri coinvolti nella prossima sessione estiva di mercato. Chi esce e chi resta: ecco che cosa sta succedendo e di chi stiamo parlando <<<